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Москва связывает отказ Киева от предложений США, сделанных на Аляске, с поставками ему оружия Штатами

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия считает, что высокомерный отказ Киева от предложений США по Украине, сделанных на саммите на Аляске, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием и значительной частью этой поддержки являются сами Соединенные Штаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием. Ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели", - сказал Лавров журналистам в пятницу в Чолпон-Ате.

"И в значительной степени частью этой поддержки Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, технологии высокие, которые необходимо уметь применять на поле боя тоже там не случайно оказываются", - подчеркнул российский министр.

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