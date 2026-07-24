Кремль считает искренним желание Трампа найти приемлемые варианты урегулирования на Украине

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп и его переговорщики искренне стараются найти приемлемые варианты украинского урегулирования.

"Ожидать новых предложений (урегулирования украинского конфликта - ИФ) будем. Американцы, президент Трамп и его переговорщики искренны в своем желании действительно сформулировать какие-то приемлемые для всех варианты (урегулирования конфликта - ИФ)", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Представитель Кремля напомнил, что вариант урегулирования, который был предложен в Анкоридже, был принят российской стороной, "но не был принят украинцами". "И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами", - отметил Песков.