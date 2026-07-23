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Песков считает, что говорить об ускорении в украинском урегулировании сейчас не приходится

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Говорить о новой динамике или ускорении в рамках украинского урегулирования в настоящее время не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты - это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится", - сказал Песков журналистам в четверг.

По словам пресс-секретаря президента, диалог с американской стороной продолжается "по имеющимся рабочим каналам".

"И надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог", - сказал Песков.

Пресс-секретаря главы государства спросили, происходит ли ускорение в урегулировании, принимая во внимание встречу министра иностранных дел РФ и государственного секретаря США Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле, а также недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером - представителями президента США. Кроме того, Пескова спросили, можно ли ожидать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дмитрий Песков Марко Рубио США Украина Сергей Лавров
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