Кремль ждет от нового главкома ВСУ попыток не допустить мирного урегулирования

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Заявление нового командующего ВСУ Михаила Драпатого показывает, что такие как он до конца будут препятствовать выходу на мирное урегулирование, заявил корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается Драпатого, заявление - чудовищное. Это показывает, первое, что он - нацист. Второе: это показывает, что, собственно, он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение", - сказал Песков.

"Ну и, конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова", - добавил он.

В этом же интервью Песков сказал, что слова Драпатого о жителях Донбасса свидетельствуют о том, что они "правильно решили уйти с Украины", а также подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о специальной военной операции.

"И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим", - сказал пресс-секретарь президента.