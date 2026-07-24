Поиск

Кремль ждет от нового главкома ВСУ попыток не допустить мирного урегулирования

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Заявление нового командующего ВСУ Михаила Драпатого показывает, что такие как он до конца будут препятствовать выходу на мирное урегулирование, заявил корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается Драпатого, заявление - чудовищное. Это показывает, первое, что он - нацист. Второе: это показывает, что, собственно, он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение", - сказал Песков.

"Ну и, конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова", - добавил он.

В этом же интервью Песков сказал, что слова Драпатого о жителях Донбасса свидетельствуют о том, что они "правильно решили уйти с Украины", а также подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о специальной военной операции.

"И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим", - сказал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков ВСУ Донбасс Михаил Драпатый Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ленобласти создали плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА и БЭК

Набиуллина прокомментировала последствия шоков предложения из-за атак на склады

В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

 В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

РСПП исключил возможность достичь инфляции в 4% в ближайшее время

ЦБ связал проинфляционные риски с временным выбытием производственных мощностей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3318 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10723 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов