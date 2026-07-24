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Хинштейн сообщил о трех пострадавших от атак на Курскую область

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Курской области ранения получили еще три человека, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В селе Щекино Рыльского района в результате атаки дрона на предприятие ранена 58-летняя женщина. У нее осколочные ранения", - сообщил он и добавил, что лечиться она будет амбулаторно.

В селе Беседино Курского района мужчина наступил на мину, ему оторвало палец ноги. Его доставили в Курскую областную больницу.

24 июля в областную больницу обратился мужчина, который пострадал днем ранее от удара БПЛА. У него ссадина головы и гематома правого глаза. Он будет наблюдаться амбулаторно, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 июля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Рыльский район Курский район Курская область
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