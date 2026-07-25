В Белгородской области сообщили о погибших и раненых из-за ночной атаки ВСУ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в ходе ночной атаки ВСУ ранены тринадцать человек, двое погибли, сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев в субботу.

"Всего в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 13 человек. Семь из них продолжают оставаться в больницах", - приводятся слова Шуваева в мессенджере Max.

По его данным, "в Грайворонском округе погибли два мирных жителя"

Он сообщил, что в результате ночной атаки на Белгород пострадали четверо, один из которых - сотрудник МЧС, участвовавший в ликвидации пожара после атаки БПЛА.

Шуваев отметил, что с вечера пятницы Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке беспилотников. "Кроме того, были нанесены удары по Алексеевскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам", - добавил он.

Помимо беспилотников, по его данным, дважды осуществлялись обстрелы с использованием авиации и реактивных систем залпового огня, и четырежды сбрасывались взрывные устройства с дронов.