Белгородская область подвергается массированной атаке БПЛА

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - При атаке беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский округ пострадали мирные жители, сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

"Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы", - написал Шуваев в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, по данным врио главы региона, вследствие ударов на улицах есть повреждения и возгорания.