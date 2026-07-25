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СКР возбудил дело о теракте в связи с атакой ВСУ по базам отдыха в Мелитополе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой украинских БПЛА на базы отдыха в Запорожской области и гибелью людей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области (ст. 205 УК РФ)", - сказала она в субботу журналистам.

По данным ведомства, в ночь на 25 июля "вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха".

"В результате преступных действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Их точное количество уточняется. Также повреждена гражданская инфраструктура", - заявила Петренко.

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Она отметила, что на месте происшествия "организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего".

"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан", - добавила представитель СКР.

Ранее в субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил журналистам, что шесть взрослых и двое детей погибли, еще 11 взрослых и трое детей получили ранения в в результате украинского удара по туристическим базам в поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа.

Мелитополь Запорожская область СКР Светлана Петренко
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