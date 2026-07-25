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ВКС России атаковали украинские позиции в Харьковской области и ДНР

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пункты временной дислокации подразделений ВСУ на территории ДНР и места взлета украинских беспилотников в Харьковской области уничтожены летчиками Воздушно-космических сил России с применением корректируемых авиабомб ФАБ-500, сообщает министерство обороны РФ в субботу.

"По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, пункты временной дислокации подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ поражены в лесополосе в районе населенного пункта Высокоивановка (ДНР), места взлета и пункты управления беспилотными летательными аппаратами подразделений 50-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ - в районе Светличного (Харьковская область).

Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение всех выявленных целей, говорится в сообщении.

Минобороны в субботу опубликовало видеокадры этих ударов по позициям украинских войск.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июля 2026 года Военная операция на Украине
ВКС РФ Харьковская область ДНР
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