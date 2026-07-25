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Один человек погиб, семеро пострадали в Херсонской области из-за ударов ВСУ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще семеро получили ранения в Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу в своем канале в Max.

По его словам, погиб мужчина в Великих Копанях в результате удара дрона по легковой машине. В этом же населенном пункте пострадали мужчина и женщина. В Лазурном БПЛА атаковали жилые жома, ранен мужчина, также атака дрона привела к ранению мужчину в Алешках.

В окрестностях Новой Маячки беспилотник атаковал легковую машину, пострадали женщина и мужчина. На трассе Армянск - Каланчак поврежден грузовик, ранен мужчина.

Херсонская область Владимир Сальдо
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