Мэр Горловки сообщил о семи пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Семь мирных жителей пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены 7 мирных жителей", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Накануне мэр сообщал о трех пострадавших мирных жителях из-за удара дрона ВСУ по городу.