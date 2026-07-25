Три человека пострадали из-за удара БПЛА по Горловке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены три мирных жителя, - говорится в сообщении Приходько, распространенном в субботу его пресс-службой.

Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил об одном погибшем и одном пострадавшем в результате атак беспилотников по ДНР в пятницу.