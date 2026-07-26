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Военные заявили о важном значении взятия Шевченко для дальнейшего продвижения в ДНР

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Взятие населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российских войск и контроля над территорией ДНР, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Освобождение населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождению территории ДНР", - говорится в сообщении.

В РоссииРоссийские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНРЧитать подробнее

В ведомстве заявили, что в ходе операции по взятию Шевченко "потери ВСУ составили большое количество в живой силе и технике".

Минобороны опубликовало кадры боевой работы российских подразделений по взятию населенного пункта.

Ранее в воскресенье министерство сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Шевченко ДНР
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