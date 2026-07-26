Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России установили контроль над селом Шевченко в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В ходе боев войска группировки "Центр" нанесли поражения украинским вооруженным формированиям в районах населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Новоандреевка, Сергеевка, Золотой Колодезь, Светлое, Новониколаевка (ДНР) и Сухарева Балка Днепропетровской области.

Потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили за сутки до 370 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, говорится в сводке.