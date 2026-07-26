Песков заявил, что реакция Москвы на предложения по Украине будет зависеть от их соответствия интересам РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами", - сказал он журналистам в воскресенье.

Песков отметил, что Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками.

"Ну и со временем, наверное, какие-то формулы, предложения будут озвучены. Дальше все будет зависеть от того, насколько это соответствует нашим интересам", - заявил пресс-секретарь президента РФ.