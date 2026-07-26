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Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, поскольку только РФ была гарантом ее целостности.

"Уверен, что рано или поздно Украина утратит эти западные земли - и то, что Польше принадлежало, и Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины - это Россия", - заявил он в воскресенье на встрече с военнослужащими ВМФ России в Петербурге.

"Они (киевский режим) сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь и бред собачий", - добавил президент.

"Но они это сделали, приняли решение официальное, что русские на Украине - это нетитульная нация. Здрасьте, приехали, а что это тогда? Но Бог с ними", - сказал Путин.

Он напомнил, что современный миропорядок складывался после Великой Отечественной войны на основе устава ООН, а устав формировался странами-победителями - Советским Союзом, США, Великобританией.

"Устав ООН - основа современного международного права, были созданы определенные правила. А потом, когда Советский Союз развалили, одно из государств-учредителей ООН, одно из государств-основателей ООН и создателя этого международного права, системы международных отношений перестало существовать (СССР). И так называемые победители в "холодной войне" - не только США и весь коллективный Запад вдруг решили, что надо что-то поправить - почему это Россия, уже не Советский Союз, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во второй мировой войне. И начали править", - заявил Путин.

В этой связи он напомнил события в Югославии - разделение сербского народа на разные национальные квартиры. По его словам, были приняты решения, которые никак не соответствовали уставу ООН.

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"Они просто выпустили джина из бутылки. Более того, пообещали нам, Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что не будут расширять НАТО, а шло одно расширение за другим, а на многочисленные наши протесты плевать хотели, на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности РФ, все двигали, двигали, добрались до Украины", - сказал Путин.

Ранее в воскресенье Путин заявил, что ни на секунду не сомневается в том, что СВО закончится победой России.

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