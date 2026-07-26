Патрушев заявил, что в будущем парад кораблей будет проходить в Петербурге, но с ограничением техники

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что в будущем Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в рамках дня ВМФ будет проходить, но с ограниченным числом морской техники.

"Должно быть ограниченное количество кораблей, но должно быть. Я за это, а не таскать сюда большое количество кораблей для того, чтобы просто показать... Надо беречь их потенциал", - сказал он журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос об участии кораблей в параде в Петербурге ко дню ВМФ.

Патрушев выразил надежду, что в будущем парад кораблей в рамках дня ВМФ будет проходить, но с ограниченным числом морской техники.

"Если мы будем заниматься парадами, это не очень правильно. Корабли должны решать военные задачи", - констатировал он.