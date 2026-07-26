Патрушев назвал модернизацию атомного подводного флота важнейшей задачей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил является важнейшей задачей обеспечения безопасности страны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Важнейшей задачей является сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил. Данные меры закреплены в Стратегии развития Военно-морского флота, утвержденной президентом России", - сказано в его поздравлении военных моряков в связи с отмечаемым в России Днем ВМФ.

Патрушев отметил, что президент РФ Владимир Путин "поставил масштабные задачи по дальнейшему совершенствованию Военно-морского флота, укреплению научного, технологического и кадрового потенциала военно-морской сферы".

По его словам, "приоритетом государственной политики в области военно-морской деятельности было и остаётся поддержание боевых возможностей флота, разработка и производство новейшего вооружения и военной техники, совершенствование мастерства и боевой подготовки подразделений флота".