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Объем ввода жилья в эксплуатацию в Таджикистане в I полугодии вырос в 1,5 раза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Таджикистане в январе-июне 2026 года введено в эксплуатацию 802,9 тыс. кв. метров жилья, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в Агентстве по статистике при президенте республики.

По данным ведомства, наибольший объем нового жилья пришелся на Душанбе, где введено 265,6 тыс. кв. м, или 33,1% общего объема. В Согдийской области построено 255,4 тыс. кв. м (31,8%), в Хатлонской области - 202,9 тыс. кв. м (25,3%), в районах республиканского подчинения - 71,5 тыс. кв. м (8,9%).

Наряду с жилищным строительством продолжился ввод объектов социальной инфраструктуры. За первое полугодие в стране построено и введено в эксплуатацию пять общеобразовательных учреждений общей вместимостью 11 675 ученических мест. Из них 6 239 мест приходится на Хатлонскую область, 2 308 - на Согдийскую область, 3 032 - на районы республиканского подчинения и 96 - на Горно-Бадахшанскую автономную область.

Кроме того, введены в эксплуатацию дошкольные учреждения общей вместимостью 1 792 места. В Хатлонской области создано 1 204 места, в Душанбе - 460, в Согдийской области - 128.

В сфере здравоохранения за отчетный период построены и введены в эксплуатацию амбулаторно-поликлинические учреждения, рассчитанные на 276 посещений в смену.

Строительная отрасль остается одним из драйверов экономического роста Таджикистана. Увеличение объемов жилищного строительства и ввода социальных объектов связано с реализацией государственных программ развития инфраструктуры, ростом инвестиций в строительный сектор и активным развитием жилищного строительства в регионах. В последние годы власти республики уделяют приоритетное внимание расширению жилищного фонда, строительству школ, детских садов и медицинских учреждений в рамках национальных программ социально-экономического развития.

Таджикистан Душанбе Хатлонская область Согдийская область
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