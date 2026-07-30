В Курганской области объявили беспилотную опасность

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Курганской области ввели режим беспилотной опасности, сообщило правительство региона.

"Режим "беспилотная опасность", работают дежурные службы и силовые ведомства - сказано в сообщении. - При получении сигналов о беспилотной или ракетной опасности не нужно поддаваться панике. Нужно сохранять спокойствие, соблюдать общие для всех меры безопасности".

Ранее в этот день такой же режим объявили в Свердловской и Челябинской областях. Ограничена работа аэропорта Екатеринбурга.