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Один человек погиб, восемь пострадали из-за ударов ВСУ в Запорожской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще восемь получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, написал губернатор региона Евгений Балицкий в четверг в своем Max-канале.

По его словам, при въезде в село Смирново ВСУ ударили дроном по легковому автомобилю, один человек погиб, еще один госпитализирован. Поблизости осколками повреждена "Газель", ранения получили три человека. Еще два человека пострадал после атак беспилотников на частные домовладения в районе села Виноградное и села Широкий Лан. Кроме того, после удара дрона по легковому автомобилю в селе Владимировка ранены два человека.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июля 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область
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