В Архангельской области на думских выборах доставкой бюллетеней займется безэкипажный катер

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Архангельской области доставкой бюллетеней для голосования на выборах в сентябре в труднодоступные районы займется безэкипажный катер.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в Петербурге председатель Центризбиркома Элла Памфилова и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, передал корреспондент "Интерфакса".

По условиям соглашения, для доставки избирательной документации будет задействован катер, предоставленный компанией "Ситроникс КТ" (входит в структуру АФК "Система").

"В предыдущие выборы в Великом Новгороде мы уже проводили такой эксперимент, на Сахалине, в Ямало-Ненецком автономном округе. Сейчас этот беспилотник поедет в Архангельскую область", - сказала Памфилова журналистам.

Безэкипажный катер "Странник 575" длиной 5,7 метра и грузоподъемностью 1 тонну способен развить скорость в 50 км/ч и предназначен для перевозок грузов по рекам и морским акваториям, уточнил журналистам генеральный директор компании АО "Сетроникс" Евгений Шишенин.

Катер оснащён автономной навигационной системой, радаром, лидаром, другими датчиками, с помощью которых, собирая данные вокруг себя, способен принимать решения, исходя из навигационной обстановки.

"В зависимости от обстоятельств катер либо начинает маневрировать, исходя из правил движения на воде, либо в крайнем случае управление может быть передано на пост оператора, если возникают внештатные ситуации", - сказал Шишенин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Памфилова напомнила, что в 36 регионах есть труднодоступные районы, в том числе метеостанции и оленеводческие поселения, куда работникам избирательной системы приходится добираться "на гужевых повозках, вертолетах, самолетах, моторных лодках", и стоимость голоса каждого такого избирателя оказывается "в 400-500 раз дороже, чем в среднем по России".

Ожидается, что применение новых беспилотных технологий в будущем позволит сократить затраты на логистику при доставке избирательной документации, а также повысит оперативность передачи итоговых данных в вышестоящие избирательные комиссии.