Возгорание на станции техобслуживания в Крыму локализовано на площади 1,8 тыс. кв. м

Восемь машин сгорели, еще четыре повреждены огнем, добавили в ведомстве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Крупное возгорание на станции техобслуживания в Ялте локализовано на площади 1,8 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"По уточненной информации площадь локализации составила 1,8 тыс. кв. метров. Уничтожены восемь транспортных средств, повреждены еще четыре. Спасены 14 автомобилей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на улице Ульяновых, дом 1, произошло возгорание одноэтажного здания станции технического обслуживания.

К тушению привлечены 43 специалиста и 16 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.