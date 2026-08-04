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В Крыму ликвидируют пожар на станции техобслуживания площадью 2 тыс. кв. м

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС тушат пожар на станции технического обслуживания площадью 2 тыс. кв. м. в Ялте, сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник.

"В Крыму сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на станции технического обслуживания. Сообщение о пожаре поступило по адресу: г. Ялта, ул. Ульяновых, д. 1. По прибытию пожарных было установлено, что произошло возгорание одноэтажного здания техобслуживания на площади 2 тыс. кв.м." , - говорится в сообщении.

В настоящий момент ликвидировано открытое горение, сотрудники МЧС проводят проливку и разбирают конструкции.

На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.

Крым МЧС
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