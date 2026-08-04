Туман осложняет поиски пропавшего в Иркутской области лесопожарного самолета

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Два воздушных судна ведут поиск пропавшего в Бодайбинском районе Иркутской области лесопожарного самолета Cessna 182, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в Мах во вторник.

"Пока местонахождение воздушного судна не установлено. Площадь работ весьма обширная, населенных пунктов в этом районе нет. Поиски осложняет туман", - написал Кобзев со ссылкой на данные министра лесного комплекса области Павла Кирдяпкина.

По словам главы региона, из Бодайбо на границу Бодайбинского района и Якутии, где в последний раз фиксировались координаты самолета, вылетел вертолет, из Мирного - самолет Ан-26.

"Работы координирует Росавиация. В случае обнаружения самолета, ими будет принято решение о привлечении дополнительных бортов", - сказал Кобзев.

Губернатор уточнил, что пропавший самолет принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.

Создана рабочая группа по координации поисковых работы. Ее возглавил заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин.

Ранее сообщалось, что в понедельник самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в место вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

Самолет должен был в 20:50 (15:50 по Москве) вернуться в поселок Мама, откуда днем он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, он ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58 (08:58 по Москве).

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).