RWB cообщила о пожаре на логистическом объекте в Ленобласти

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Ленинградской области в результате атаки беспилотников загорелся логистический объект Wildberries, сообщила Wildberries-Russ.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты", - говорится в сообщении.

Сотрудников заблаговременно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты", добавили в пресс-службе Wildberries.

Ранее во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о повреждении в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе. Утром над регионом сбили 17 БПЛА.