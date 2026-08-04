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Корабли ТОФ вышли на учения в северо-западную часть Тихого океана, Японское и Охотское моря

Корабли ТОФ вышли на учения в северо-западную часть Тихого океана, Японское и Охотское моря
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Архивное фото
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к развертыванию в Японском, Охотском морях, а также северо-западной части Тихого океана для проведения учений по обороне рубежей на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба флота во вторник.

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"К выполнению задач по предназначению приступили корабельные тральные группы, корабельные поисково-ударные группы, ракетно-катерные ударные группы и корабельная ударная группа, которую возглавляет гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" береговых войск флота приступили к совершению маршей в позиционные районы для занятия стартовых позиций", - сообщили во флоте.

Ранее ТОФ сообщил о старте учений по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока. Маневры будут проходить в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана в течение нескольких недель.

В плановых учениях ТОФ будет задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов, а также свыше 13 тыс. военнослужащих.

По информации ТОФ, в ходе практической части будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники.

Учения будут проводиться во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, сообщил флот.

ТОФ Тихий океан Охотское море Японское море учения
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