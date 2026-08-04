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Еще 15 БПЛА уничтожено в Ленобласти, зафиксировано повреждение в складской зоне

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении еще 15 дронов в регионе, зафиксировано повреждение в складской зоне.

"Сбито 15 БПЛА. Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе. Боевая работа продолжается", - написал Дрозденко в мессенджере Max.

Ранее сообщалось о шести сбитых над областью беспилотниках, таким образом, их общее количество достигло 21.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 августа 2026 года Военная операция на Украине
Ленинградская область БПЛА
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