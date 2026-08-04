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Николай Патрушев провел в Бразилии переговоры по взаимодействию в военно-морской сфере

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в первый день рабочего визита в Бразилию провел переговоры по взаимодействию в военно-морской сфере и обеспечению безопасности в мировом океане.

Патрушев в Бразилиа встретился с командующим ВМС Бразилии Маркосом Сампайо Олсеном. Они обсудили вопросы взаимодействия по линии Военно-морского флота России и Военно-морских сил Бразилии.

Патрушев обсудил ситуацию в мировом океане, вопросы обеспечения международной безопасности и некоторые проекты взаимодействия в области морской научной деятельности со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и сопредседателем межправительственной российско-бразильской комиссии Марией Лаурой да Роша.

Также помощник президента провел переговоры в Министерстве портов и аэропортов Бразилии по перспективам взаимодействия по линии логистических компаний, а также проблемам повышения эффективности судоходства.

В завершение первого дня рабочего визита в Бразилиа Патрушев встретился с исполняющим обязанности главы Министерства развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Родригу Зербони Лорейру и обсудил с ним двустороннее сотрудничество в сфере судостроения и в области рыбного хозяйства.

Николай Патрушев Бразилия Бразилиа
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