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Мишустин ждет роста вклада туризма в ВВП к 2030 году до 5%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вклад туристической отрасли в ВВП России к 2030 году должен составлять не менее 5 процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли.

"Вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП увеличивается в течение последних лет. По итогам прошлого года он превысил три процента. И к тридцатому году должен достичь не менее пяти процентов. Такую задачу перед нами поставил глава государства", - сказал он.

Он отметил, что ежегодно по стране совершаются десятки миллионов поездок.

"В текущем году за первое полугодие - более сорока трех миллионов (поездок - ИФ), в том числе, и иностранными туристами - свыше трех миллионов", - отметил Мишустин.

По его словам, сегодня гости из 64 государств могут въехать в страну по электронной визе, оформление которой стало значительно проще. Период пребывания в России увеличили практически в два раза - до тридцати дней вместо шестнадцати, сказал премьер-министр.

"Существенно больше стало и гостей из Китая благодаря введенному безвизовому режиму", - подчеркнул Мишустин, напомнив, что недавно его действие было продлено до конца 2027 года.

Михаил Мишустин Китай
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