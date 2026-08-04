В Ленобласти создан оперштаб из-за пожара на складе Wildberries

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил данные о пожаре на складах Wildberries-Russ в Красном Бору Тосненского района. По его словам, в связи со случившимся создан оперативный штаб.

Ранее он сообщал, что в складской зоне Красный бор в результат атаки БПЛА есть повреждения и один пострадавший.

О пожаре в Красном Бору ранее сообщала сама Wildberries-Russ.

По данным Дрозденко, в результате отбоя атаки в регионе были сбиты 17 БПЛА.