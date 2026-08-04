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Фальков сообщил о сохранении дефицита специалистов в сфере туризма

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В сфере туризма и гостеприимства сохраняется дефицит кадров, несмотря на увеличение бюджетных мест и ежегодный выпуск порядка 9 тысяч специалистов, выпускники российских вузов уходят в более привлекательные отрасли, а механизм целевого обучения почти не задействован, сообщил на совещании глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Все последние годы мы последовательно увеличили количество бюджетных мест, и с учетом внебюджетного приема кадровая потребность может быть полностью закрыта. (...) В минувшем учебном году в 272 университетах и филиалах в сфере туризма и гостеприимства обучалось чуть более 52 тысячи человек. При этом ежегодно из вузов выпускается около 9 тысяч человек", - сказал министр.

По прогнозу Минтруда кадровая потребность по группе специальности "Сервис и туризм" на следующий год составляет 4 384 человека.

"Вместе с тем (...) в отрасли наблюдается кадровый дефицит. Причина в недостаточно привлекательных условиях на рынке труда. Это ведет к тому, что потребность остается незакрытой, а выпускники, которых мы готовим для сферы сервиса и туризма, уходят в другие более привлекательные отрасли", - подчеркнул Фальков.

Кроме того, по его словам, в отрасли "не работает такой важный механизм обеспечения кадрами, как целевое обучение".

"В 2025 году в рамках квоты приёма на целевое обучение по группе сервиса Туризм было принято всего 44 человека, при этом заполнение квоты составило меньше 10%. В этом году только лишь 11 организаций сформировали всего 21 место целевого обучения. В чём причина? Отчасти в специфике отрасли. Туристический сектор преимущественно состоит из частных компаний и организаций, а по закону сегодня сами они не могут быть заказчиками для абитуриентов по квоте целевого приема", - сообщил глава Минобрнауки.

Фальков предложил "поэтапно адаптировать механизмы целевого обучения в интересах отрасли", в частности, в настоящее время исполнительным органам в регионах, исполнительным органам государственной власти регионов, необходимо активнее выступать заказчиками целевых мест в интересах конкретных частных работодателей сферы туризма.

"Но дальше можно оттолкнуться от опыта аграрной отрасли. Некоторое время назад мы сельским товаропроизводителям и переработчикам предоставили право выступать заказчиками целевого обучения, и это дало хороший эффект. На наш взгляд, стоит проработать предоставление такого права крупным туристическим фирмам и гостиничным сетям", - заявил он.

Министр сообщил, что Минобрнауки "резко наращивает объем практической подготовки и уже апробировало это в новой модели высшего образования", так как ранее "вузы готовили больше теоретиков сервиса, а не людей, имеющих практические навыки". Такая подготовка вырастет в полтора раза, добавил он.

Валерий Фальков Минобрнауки Минтруда
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