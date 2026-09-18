Швейцария обеспокоена передачей российских активов Nestle во временное управление

Правительство страны будет добиваться отмены этого решения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарское правительство будет вместе с компанией Nestle добиваться отмены решения о передаче ее российских активов во временное управление, сообщает Bloomberg со ссылкой на Секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).

В ведомстве от имени правительства "выражают обеспокоенность" этим шагом со стороны российских властей.

SECO будет вместе с Nestle работать над тем, "чтобы добиться отмены решения о принудительной передаче управления".

В Nestle ранее сообщили, что ознакомились с указом президента Владимира Путина и теперь оценивают ситуацию и свои возможные шаги.

Путин сентября подписал указ о передаче российских активов Nestle в управление малоизвестной до сих пор компании АО "Л.Е.В. Менеджмент", владельцы которой не раскрыты. Эта же компания получила в управление российские активы AuchanFM Logistics и Bati Logistics, а также ООО "Ле Монлид" (бывшая "Леруа Мерлен").