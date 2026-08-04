Собянин сообщил, что с утра вторника в сторону Московского региона летели 184 БПЛА

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с утра вторника в сторону Московского региона летели 184 БПЛА, большая часть из них нейтрализована на дальних подступах, 18 - на подлёте к столице.

"4 августа в период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 18 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", - говорится в сообщении в официальном канале Собянина в Max.