Собянин отметил кратное увеличение числа БПЛА, запускаемых в сторону Москвы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нарастании атак беспилотников на столицу, в последние месяцы число БПЛА, которые летят в сторону города, увеличилось кратно.

"Действительно, мы видим нарастание таких угроз. Последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. Ну и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территории России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы", - сказал Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Как отметил мэр, лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, по поручению президента РФ Владимира Путина Москва самым активным и плотным образом взаимодействует с министерством обороны, противовоздушными силами, для обеспечения безопасности в столице.

"Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, развертываем силы и средства, помогаем всем, чем необходимо для военных. Помимо этого, в Москве производится целая линейка перехватчиков дронов для защиты от беспилотников, формируются добровольческие подразделения для оказания помощи силам ПВО, для формирования тех же мобильных групп, объектовой защиты, и целый ряд других мероприятий, которые мы реализуем совместно с военными", - сообщил мэр.

Он подчеркнул, что "главная заслуга, и главная ответственность, и главная тяжесть ложится на военных" при отражении атак БПЛА. "Но считаю, что и регионы, и предприятия особой важности должны активно помогать нашим бойцам", - заявил Собянин.