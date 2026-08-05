Андрей Воровский избран мэром Петропавловска-Камчатского

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Депутаты думы Петропавловска-Камчатского на сессии в среду избрали Андрея Воровского на должность главы краевого центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

"За кандидатуру Воровского депутаты проголосовали единогласно", - сказал представитель пресс-службы.

С апреля 2026 года Воровский временно исполнял полномочия главы Петропавловск-Камчатского городского округа. До этого он был главой Соболевского района Камчатки.

Конкурентом Андрея Воровского при голосовании был один кандидат. Это первый заместитель городского главы Михаил Передерий.

Бывший глава краевого центра Евгений Беляев покинул этот пост 6 апреля 2026 года. В июне депутаты краевого парламента утвердили Беляева на должность уполномоченного по правам человека в Камчатском крае.