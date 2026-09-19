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Минобороны сообщило о переходе под контроль РФ 27 населенных пунктов в зоне СВО

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска наращивают темпы наступления на всех направлениях специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ.

"Российские войска продолжают выполнение задач специальной военной операции, наращивая темпы наступления на всех направлениях. С начала текущего года освобождено свыше 5300 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов. При этом только в сентябре под российский контроль перешло более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов", - заявили в военном ведомстве в субботу.

Активно развивается наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок "Восток" и "Днепр" продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. С начала сентября ими освобождены Червоная Криница, Новопавловка, Новоандреевка и Розовка, говорится в сообщении, распространённом в субботу. Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов.

"Наиболее интенсивные боевые действия идут на подступах к Краматорско-Славянской агломерации. Соединения и воинские части Южной группировки войск и группировки войск "Центр" преодолевают укреплённые рубежи обороны противника на ближних подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке", - говорится в сообщении. Ведутся уличные бои центральном районе Доброполья.

Подразделения группировки "Запад" ведут успешные боевые действия по освобождению населенных пунктов Червоный Оскол, Крымки и Студенок. В Красном Лимане и Святогорске продолжается зачистка жилых кварталов от одиночных военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.

Между тем Украина предприняла очередную попытку показать крупные успехи ВСУ в районе действия группировки войск "Запад", но не имеет успеха, заявили также в Минобороны РФ.

"На фоне высоких темпов продвижения российских войск на всех направлениях киевские власти в очередной раз пытаются убедить своих западных кураторов в способности ВСУ оказывать сопротивление нашей армии в зоне ответственности группировки войск "Запад", - сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что к боевым действиям были привлечены наиболее подготовленные подразделения из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"При этом с помощью западных СМИ и военных экспертов киевский режим ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя и перехват инициативы у российских войск", - сообщили в Минобороны РФ.

"В действительности малые штурмовые группы противника, неся значительные потери в личном составе и пытаясь проникать через наши боевые порядки вблизи линии боевого соприкосновения, не имеют успеха. Подразделения группировки войск "Запад" пресекают вылазки противника, наносят ему огневое поражение и не позволяют перейти к дальнейшим действиям", - говорится в сообщении ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 сентября 2026 года Военная операция на Украине
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