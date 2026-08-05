Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после атаки БПЛА

Также повреждены два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников ВСУ загорелся сортировочный центр Wildberries, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием. На месте работают оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек", - приводятся слова губернатора в мессенджере Max.

В пресс-службе Wildberries-Russ уточнили, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

Глава Тульской области также сообщил о повреждениях двух многоквартирных домов в Веневском районе и двух производственных объектов в Новомосковске и Узловском районе. Всего, по словам Миляева, над регионом уничтожили 107 украинских беспилотников.