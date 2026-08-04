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Лавров возглавит делегацию РФ на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Лавров возглавит делегацию РФ на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, в делегацию также войдут замглавы МИД РФ Александр Алимов, председатели комитетов Совета Федерации и Государственной думы по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Кроме того, в делегацию в качестве заместителей главы входят директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Петр Ильичев, директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов, директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев, а также глава правового департамента Максим Мусихин.

МИД также предписано утвердить состав советников, экспертов и технического персонала, которые войдут в делегацию.

81-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке в сентябре.

Владимир Путин ООН Сергей Лавров МИД РФ Нью-Йорк
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