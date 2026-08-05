Пошлина на экспорт из РФ пшеницы с 5 августа составляет 5,7 руб./т

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт пшеницы и ячменя из РФ с 5 августа составляет 5,7 рубля за тонну против нулевого уровня в течение трех предыдущих недель, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на экспорт ячменя сохранилась на нуле, кукурузы - снизилась в 1,7 раза, до 137,2 рубля за тонну с 232,6 рубля.

Эти пошлины будут действовать по 11 августа включительно.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $229,4 за тонну пшеницы ($228,4 за предыдущий период), $191,1 за тонну ячменя ($191), $230,2 за тонну кукурузы ($232,2).

РФ ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.