Что произошло за день: вторник, 4 августа

Последствия удара БПЛА под Геленджиком, пожары на складах WB в Ленинградской и Самарской областях, уход Заславского с поста ректора ГИТИС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число пострадавших в результате атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 58 человек. Среди семи жертв атаки, по уточненным данным, четверо детей.

- Склад Wildberries в Самарской области выгорел на площади 160 тыс. кв. м, товары уничтожены. Возгорание на логистическом объекте в Красному Бору (Ленинградская область) локализовано.

- Распределительный центр "Ленты" загорелся в Ленинградской области после атаки БПЛА.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

- FESCO после инцидента с судном "Янина" приостанавливает прием заявок на отправки через акваторию Черного моря.

- Ректор ГИТИС Григорий Заславский покинул пост, который занимал с 2016 года. Исполняющей обязанности назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.

- "Газпром нефть" отменила лимиты на заправку на своих АЗС в 13 регионах России.

- В Москве завершена реставрация дома-мастерской архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке. Для посещения его откроют к концу года.