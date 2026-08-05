Более 28 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Энергоснабжение во Владивостоке нарушено из-за аварии, без света остались более 28 тыс. горожан, сообщает в среду региональная прокуратура.

"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 5 августа 2026 года из-за аварии на сетях без электричества остались более 28 тыс. жителей домов", - говорится в сообщении.

Отключения коснулись улиц Русская, Давыдова, Магнитогорская, Чапаева, Чкалова, Лесная, Залесная, Каплунова, Невельского, Нейбута, Ладыгина и других во Владивостоке.

Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения энергоснабжения. Надзорное ведомство контролирует аварийно-восстановительные работы. Также прокуроры оценят исполнение законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, а также соблюдение нормативного срока устранения аварии.