Пожар на АЗС в Ростове-на-Дону ликвидирован

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на АЗС в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

"Ликвидация пожара в 01:40 по Москве, площадь составила 150 кв. метров. Привлекались 4 ед. техники и 16 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недалеко от АЗС также загорелся 21 автомобиль и здание. Площадь пожара составила 250 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 02.42 по Москве. В тушении были задействованы 8 единиц техники. Информация о пострадавших также не поступала.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о возгорании на АЗС и припаркованных автомобилях в результате нарушения требований пожарной безопасности. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого виновника пожара.