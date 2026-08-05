Поиск

Пожар на АЗС в Ростове-на-Дону ликвидирован

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на АЗС в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

В РоссииАЗС и припаркованные автомобили горят в Ростове-на-ДонуЧитать подробнее

"Ликвидация пожара в 01:40 по Москве, площадь составила 150 кв. метров. Привлекались 4 ед. техники и 16 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недалеко от АЗС также загорелся 21 автомобиль и здание. Площадь пожара составила 250 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 02.42 по Москве. В тушении были задействованы 8 единиц техники. Информация о пострадавших также не поступала.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о возгорании на АЗС и припаркованных автомобилях в результате нарушения требований пожарной безопасности. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого виновника пожара.

Ростовская область Александр Скрябин Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после атаки БПЛА

 Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после атаки БПЛА

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Пошлина на экспорт из РФ пшеницы с 5 августа составляет 5,7 руб./т

 Пошлина на экспорт из РФ пшеницы с 5 августа составляет 5,7 руб./т

Собянин сообщил, что с утра вторника в сторону Московского региона летели 184 БПЛА

Что произошло за день: вторник, 4 августа

Лавров возглавит делегацию РФ на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

 Лавров возглавит делегацию РФ на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10929 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3457 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов