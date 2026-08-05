Площадь природных пожаров на Ямале выросла до 45 тыс. га

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Количество действующих природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выросло до 195, их общая площадь составляет 45,1 тыс. га, сообщает в среду департамент гражданской защиты региона.

Во вторник в регионе действовали 176 пожаров на общей площади 37,9 тыс. га. Таким образом, за сутки площадь возгораний увеличилась на 19%.

В тушении участвуют 821 человек, также задействованы четыре вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

За прошедшие сутки ликвидировано шесть природных пожаров на площади 343,2 га.

Как сообщалось, на утро понедельника на Ямале действовали 159 пожаров на площади 34,8 тыс. га.

30 июля в лесах Ямала из-за вновь начавшегося роста числа природных пожаров был повторно введен режим ЧС. Первый раз он был объявлен 23 июня из-за возгораний в заповеднике "Верхне-Тазовский", 16 июля его отменили после стабилизации обстановки.