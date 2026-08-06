Аэропорты в восьми городах России возобновили работу в штатном режиме

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Прием и выпуск воздушных судов возобновлен в восьми городах России после ограничений, сообщает в четверг пресс-служба Росавиации.

"Аэропорты Казань, Киров (Победилово), Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Чебоксары, Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.