В Тверской области обломки БПЛА повредили фасад логокомплекса Wildberries

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Тверской области обломки БПЛА повредили фасад логокомплекса Wildberries, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

"Сегодня силы ПВО отражали атаку вражеских БПЛА над нашим регионом. В результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries. Люди не пострадали", - написал он в мессенджере.

В Калининском округе обломки БПЛА повредили несколько хозпостроек в СНТ. Жители также не пострадали, добавил Королев.