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В Тверской области обломки БПЛА повредили фасад логокомплекса Wildberries

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Тверской области обломки БПЛА повредили фасад логокомплекса Wildberries, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

"Сегодня силы ПВО отражали атаку вражеских БПЛА над нашим регионом. В результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries. Люди не пострадали", - написал он в мессенджере.

В Калининском округе обломки БПЛА повредили несколько хозпостроек в СНТ. Жители также не пострадали, добавил Королев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 августа 2026 года Военная операция на Украине
Виталий Королев Wildberries ПВО Тверская область Калининский округ
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