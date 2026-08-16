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Российские военные заявили об уничтожении более 190 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 191 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в воскресенье.

"Вскрыты и уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, 33 робототехнических комплекса и три полевых склада боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила 39 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Южная" группировка войск в течение суток уничтожила 53 пункта управления беспилотниками ВСУ и 82 наземных робототехнических комплекса, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 54 антенны связи и БПЛА", - сказал он.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 42 пункта управления БПЛА, 483 беспилотника самолетного типа и 74 тяжелых боевых дрона R-18, сказал представитель группировки Василий Межевых.

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