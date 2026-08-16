Минобороны РФ заявило о срыве логистики ВСУ в Херсонской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Днепр" сорвала попытки ВСУ по доставке материальных средств на передовые позиции на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

"В результате атаки все грузовые беспилотники противника были уничтожены вместе с грузом, что позволило нарушить логистические маршруты противника по доставке материальных средств и продовольствия на передовые позиции ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе боевой работы операторы FPV-дронов вскрыли маршруты доставки по воздуху материальных средств и продовольствия на передовые позиции армии Украины с использованием тяжелых грузовых октокоптеров R-18.

Российские военные определили временные интервалы перелетов украинских БпЛА и провели воздушные тараны с дистанционными подрывами, заявили в Минобороны.

По информации военного ведомства, воздушно-десантными войсками была пресечена попытка ВСУ скрытного проведения ротации на передовых позициях в Запорожской области. "В результате точных сбросов боеприпасов группа пехоты ВСУ была полностью ликвидирована. Попытка скрытного маневра провалилась - все обнаруженные цели уничтожены", - говорится в сообщении.