Международный детский культурный форум начнется в Москве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Юбилейный V Международный детский культурный форум пройдет в Московском дворце пионеров с 20 по 21 августа.

"Международный детский культурный форум на протяжении уже пяти лет открывает двери для ребят из всех регионов России и разных стран, становясь площадкой для смелых творческих поисков и теплых дружеских встреч. Здесь юные таланты могут не только показать свои способности, но и прикоснуться к лучшим образцам отечественной и мировой культуры, найти единомышленников и получить ценные наставления профессионалов. Уверена, что этот юбилейный форум подарит участникам много ярких впечатлений, новых знаний и возможностей раскрыть свой творческий потенциал", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводят в пресс-службе форума.

Форум пройдет на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. На нем соберутся юные художники, музыканты, литераторы, кинематографисты, деятели театрального и циркового искусства в возрасте 12-17 лет из разных регионов России и 17 зарубежных стран.

В программе - более 40 мероприятий и шесть творческих направлений: театр и цирк, музыка, хореография, музеи и изобразительное искусство, кино и анимация, литература и журналистика.

Кураторами направлений выступят генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова ("Музыка"), заслуженный артист России Егор Дружинин ("Хореография"), народные артисты России Сергей Безруков и Эдгард Запашный ("Театр и цирк"), директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак ("Литература и журналистика"), генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Кристина Трубинова ("Музеи и изобразительное искусство") и генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев ("Кино и анимация").

Главной темой V Международного детского культурного форума станет "Год единства народов России", тема будет представлена в творческих встречах и совместных проектах участников, посвященных культуре, традициям и многообразию народов России, отметили в пресс-службе форума.