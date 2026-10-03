МИД РФ повторно предостерегает иностранцев от нахождения на Украине

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - МИД РФ предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от пребывания на Украине и поездок на ее территорию в связи с нанесением Вооруженными силами РФ ударов по объектам в Киеве и других городах, говорится в заявлении ведомства.

"МИД России повторно предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. Ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение", - говорится в заявлении МИД России на сайте ведомства, опубликованном в субботу.

Указывается, что "российская сторона заблаговременно призывала находящихся в Киеве иностранных граждан и дипломатов покинуть город, отказаться от посещения Украины, а жителей страны - не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры".

Как пояснили в МИД РФ, соответствующее предупреждение содержалось в заявлении МИД 25 мая 2026 года, вербальных нотах в адрес зарубежных партнеров и прозвучало на брифинге для дипломатического корпуса заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина 27 мая 2026 года.

В МИД отметили, что "рекомендации не ездить на Украину неоднократно давали собственным гражданам и власти целого ряда государств, включая США, Британию, страны ЕС, Норвегию, Швейцарию". "Последний раз - в августе этого года", - уточнили в ведомстве.

"Констатируем, что не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности. В Киеве работают многие посольства, на Украину с визитами направляются иностранные официальные лица", - заявили в МИД РФ.